Шойгу: Модернизация противоракетной обороны Москвы завершится до конца года
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал сроки окончания работ по модернизации системы противоракетной обороны Москвы. По его словам, все преобразования завершатся до конца этого года.
"В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы. <…> Наряду с этим завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС", — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Известно, что к концу 2023 года намерены провести 33 основных организационных мероприятия. В частности, речь идёт о формировании дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350, а также военно-транспортного авиационного полка.
Ранее стало известно, что в России продумываются военные операции нового вида в сфере применения ядерного оружия, цель которых — защита от возможной агрессии со стороны США. Авторы журнала "Военная мысль" указали, что в США разрабатывают план разгрома России в форме "стратегической (глобальной) многосферной операции". Этот план предполагает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% стратегических ядерных сил России.