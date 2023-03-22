Здание водоканала в Донецке уничтожено в результате удара ВСУ ракетой "Точка-У"
Последствия удара ВСУ по зданию городского водоканала в Донецке. Обложка © t.me / vestnik247
В результате утреннего удара ВСУ по Петровскому району Донецка из комплекса "Точка-У" было полностью разрушено здание городского водоканала. Об этом рассказал РИА "Новости" начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.
"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — заявил он.
Водоканал занимался обслуживанием сети Петровского района, пояснил Улавин. Первым о прилёте ракеты сообщил сторож, который находился на посту. По последним данным, пострадавших в результате атаки нет, на месте работают экстренные службы города.