Здание водоканала в Донецке уничтожено в результате удара ВСУ ракетой "Точка-У"

В результате утреннего удара ВСУ по Петровскому району Донецка из комплекса "Точка-У" было полностью разрушено здание городского водоканала. Об этом рассказал РИА "Новости" начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — заявил он.