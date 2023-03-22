Шойгу назвал сроки постановки станции "Развязка" на боевое дежурство в космосе
Шойгу: Космическая станция "Развязка" встанет на боевое дежурство в 2023 году
Станция контроля космического пространства (СККП) "Развязка" встанет на боевое дежурство до конца 2023 года, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
"Поставим на боевое дежурство станцию контроля космического пространства "Развязка", — заявил глава Минобороны РФ на заседании коллегии военного ведомства.
Также министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что до конца года завершится модернизация противоракетной обороны Москвы. Он также уточнил, что наряду с этим планируется закончить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС.
Телеграм-канал "Рогозин"