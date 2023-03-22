Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 11:20

Шойгу назвал сроки постановки станции "Развязка" на боевое дежурство в космосе

Шойгу: Космическая станция "Развязка" встанет на боевое дежурство в 2023 году

Станция контроля космического пространства (СККП) "Развязка" встанет на боевое дежурство до конца 2023 года, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

"Поставим на боевое дежурство станцию контроля космического пространства "Развязка", — заявил глава Минобороны РФ на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу заявил, что 90% экипажей оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе СВО

Шойгу заявил, что 90% экипажей оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе СВО

Также министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что до конца года завершится модернизация противоракетной обороны Москвы. Он также уточнил, что наряду с этим планируется закончить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС.

Обложка ©

Телеграм-канал "Рогозин"

Николь Вербер
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Министерство Обороны РФ
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров