Шойгу назвал сроки постановки станции "Развязка" на боевое дежурство в космосе

Также министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что до конца года завершится модернизация противоракетной обороны Москвы. Он также уточнил, что наряду с этим планируется закончить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС.