Муфтий рассказал об особых правилах поста в Рамадан для военных
Муфтий Татарстана Самигуллин: Участвующие в СВО военные могут отложить пост в Рамадан
Участвующим в специальной военной операции военнослужащим разрешается отложить пост месяца — Рамадан. Об этом рассказал глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин.
"Есть определённые моменты, время, положение, когда пост можно не соблюдать, отложить на более поздний срок, например, по рекомендации врача, или если женщина беременна и есть затруднения... Это касается и воинов: они смотрят по своей обстановке, где они находятся. Если они находятся в части и есть возможность поститься, то он может выбрать пост или подождать до другого времени", — сказал муфтий на пресс-конференции.
По словам Самигуллина, послабления также касаются тех, кто находится в пути более ста километров. Им разрешено перенести пост.
Рамадан — священный месяц, в который мусульманам предписывается поститься до захода солнца. Пост в Рамадан — один из пяти столпов ислама. В этом году месяц начинается с заходом солнца 22 марта и заканчивается 21 апреля.
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ТАСС / Елена Афонина