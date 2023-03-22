Муфтий рассказал об особых правилах поста в Рамадан для военных

"Есть определённые моменты, время, положение, когда пост можно не соблюдать, отложить на более поздний срок, например, по рекомендации врача, или если женщина беременна и есть затруднения... Это касается и воинов: они смотрят по своей обстановке, где они находятся. Если они находятся в части и есть возможность поститься, то он может выбрать пост или подождать до другого времени", — сказал муфтий на пресс-конференции.