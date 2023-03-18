Мусульмане Крыма жёстко осудили сожжение Корана украинскими военными
Мусульмане Крыма жёстко осуждают сожжение страниц Корана украинскими военными. Заместитель муфтия Крыма и города Севастополя, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов заявил, что никто не имеет права сжигать и глумиться над священными книгами. Он также добавил, что "не важно, Коран это, Библия, Евангелие или Тора".
"Все четыре книги — божественные, священные писания и никто не имеет права посягать на них. Такова моя реакция как здравомыслящего, боящегося Бога человека", — приводит слова Исламова РИА "Новости".
А предприниматель и общественник Энвер Абдураимов назвал этот поступок гнусным и недостойным. По его словам, "никогда нельзя опускаться до такой низости, которую проявляют сегодня украинские военные, сжигая священную для мусульман книгу".
Ранее Лайф рассказывал, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинскими солдатами, которые разжигали костёр Кораном. Он пообещал обязательно найти и наказать "героя" ролика, подчеркнув, что кара настигнет всех, кто решит глумиться над Священным Писанием. Позднее Кадыров объявил за бойца награду. А турецкий депутат Ибрагим Айдын назвал атакой на ислам сожжение Корана украинскими военными.
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