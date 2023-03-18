Мусульмане Крыма жёстко осудили сожжение Корана украинскими военными

Мусульмане Крыма жёстко осуждают сожжение страниц Корана украинскими военными. Заместитель муфтия Крыма и города Севастополя, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов заявил, что никто не имеет права сжигать и глумиться над священными книгами. Он также добавил, что "не важно, Коран это, Библия, Евангелие или Тора".

"Все четыре книги — божественные, священные писания и никто не имеет права посягать на них. Такова моя реакция как здравомыслящего, боящегося Бога человека", — приводит слова Исламова РИА "Новости".