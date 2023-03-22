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22 марта, 11:56

Врач объяснил, мог ли гость Соловьёва упасть в обморок из-за банального недосыпа

Терапевт Водовозов сравнил с интоксикацией недосып, из-за которого профессор ВШЭ Карнеев упал в эфире у Соловьёва

Причина, по которой глава Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым", вполне может быть связана с недосыпом. Таким мнением с телеканалом "360" поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По словам специалиста, здоровый человек проводит во сне минимум треть своей жизни, именно поэтому так важно высыпаться.

"Во время сна происходит несколько критически важных процессов, в том числе, скажем так, "уборка мусора" в нейронах. Когда мы бодрствуем, там накапливаются разнообразные метаболиты, в том числе не сильно полезные. Если человек не спит, со временем уровень этих метаболитов и прочих отходов жизнедеятельности в нейронах становится настолько высоким, что мы, по сути, испытываем интоксикацию", — объяснил Водовозов.

Среди последствий недосыпа эксперт перечислил слуховые или зрительные галлюцинации, ну и потерю сознания, перед которой человек может услышать тонкий свист в ушах.

Профессор, упавший в обморок на передаче Соловьёва, извинился за доставленные хлопоты

Профессор, упавший в обморок на передаче Соловьёва, извинился за доставленные хлопоты

Напомним, что накануне вечером в студии прямого эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" один из гостей внезапно упал на пол. Оказалось, что стало плохо профессору, кандидату исторических наук Андрею Карнееву. Он потерял сознание, но ничего серьёзного медики у него не нашли.

Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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