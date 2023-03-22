Врач объяснил, мог ли гость Соловьёва упасть в обморок из-за банального недосыпа

Причина, по которой глава Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым", вполне может быть связана с недосыпом. Таким мнением с телеканалом "360" поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По словам специалиста, здоровый человек проводит во сне минимум треть своей жизни, именно поэтому так важно высыпаться.

"Во время сна происходит несколько критически важных процессов, в том числе, скажем так, "уборка мусора" в нейронах. Когда мы бодрствуем, там накапливаются разнообразные метаболиты, в том числе не сильно полезные. Если человек не спит, со временем уровень этих метаболитов и прочих отходов жизнедеятельности в нейронах становится настолько высоким, что мы, по сути, испытываем интоксикацию", — объяснил Водовозов.

Среди последствий недосыпа эксперт перечислил слуховые или зрительные галлюцинации, ну и потерю сознания, перед которой человек может услышать тонкий свист в ушах.