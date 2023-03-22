Авиация и артиллерия группировки "Юг" уничтожили более 300 бойцов ВСУ
Войска России за сутки уничтожили более 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Донецком направлении. За сутки подразделениям Южной группировки войск удалось поразить более 300 украинских военных.
"В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции были уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20.
А в Харьковской области за прошедшие сутки даже удалось сбить вертолёт. Благодаря слаженным действиям и высоким навыкам бойцов Российской армии Воздушные силы Украины лишились Ми-8.
Vk.com / Минобороны России