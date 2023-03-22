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Опубликовано 22 марта 2023, 12:38

Авиация и артиллерия группировки "Юг" уничтожили более 300 бойцов ВСУ

Войска России за сутки уничтожили более 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Донецком направлении. За сутки подразделениям Южной группировки войск удалось поразить более 300 украинских военных.

"В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции были уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20.

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ВС РФ уничтожили два ангара с вооружением и техникой украинских войск под Одессой

А в Харьковской области за прошедшие сутки даже удалось сбить вертолёт. Благодаря слаженным действиям и высоким навыкам бойцов Российской армии Воздушные силы Украины лишились Ми-8.

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Vk.com / Минобороны России

Николь Вербер
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