Авиация и артиллерия группировки "Юг" уничтожили более 300 бойцов ВСУ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Донецком направлении. За сутки подразделениям Южной группировки войск удалось поразить более 300 украинских военных.

"В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции были уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20.