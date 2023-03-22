Бойцы группировки "Центр" за сутки уничтожили более 90 украинских военных в ЛНР
Конашенков: Российские военные уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы российской группировки войск "Центр" в результате ударов по подразделениям украинской армии на Краснолиманском направлении за минувшие сутки уничтожили более 90 бойцов ВСУ. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, удары наносились силами авиации, артиллерии, а также тяжёлых огнемётных систем.
"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнёметных систем группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ", — сказал он.
По словам представителя оборонного ведомства, российские военные работали в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Площанка и Кузьмино в ЛНР. В результате ударов украинские войска потеряли 90 единиц живой силы, а также пять транспортных средств и две гаубицы.
Накануне сообщалось, что на Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла более 40 бойцов.
vk.com / Минобороны России