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Опубликовано 22 марта 2023, 12:40

Бойцы группировки "Центр" за сутки уничтожили более 90 украинских военных в ЛНР

Конашенков: Российские военные уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы российской группировки войск "Центр" в результате ударов по подразделениям украинской армии на Краснолиманском направлении за минувшие сутки уничтожили более 90 бойцов ВСУ. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, удары наносились силами авиации, артиллерии, а также тяжёлых огнемётных систем.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнёметных систем группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ", — сказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, российские военные работали в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Площанка и Кузьмино в ЛНР. В результате ударов украинские войска потеряли 90 единиц живой силы, а также пять транспортных средств и две гаубицы.

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Накануне сообщалось, что на Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла более 40 бойцов.

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vk.com / Минобороны России

Максим Плетнёв
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