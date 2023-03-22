Все аэропорты Москвы ввели возможность использовать электронные посадочные талоны

Пассажиры теперь могут сесть в самолёт по электронным посадочным талонам во всех московских аэропортах. Раньше такая возможность была только в Домодедово и Шереметьево, а недавно появилась и во Внуково, пишет РИА "Новости".

Как рассказали в пресс-службе Внуково, пока аэропорт внедрил возможность использовать электронные посадочные только на внутренних рейсах. О сроках внедрения технологии на зарубежные перелёты пока не известно, однако решение будет принято после всестороннего изучения опыта эксплуатации комплекса на внутренних.

В Шереметьево электронные посадочные доступны для пассажиров всех рейсов — как внутренних, так и международных. Кроме того, в воздушной гавани планируют установить видеокамеры для распознавания лиц, а также киоски SBD, благодаря которым пассажиры смогут самостоятельно регистрироваться на рейс и регистрировать свой багаж.