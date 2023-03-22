Россияне стали меньше общаться с коллегами по душам

Россияне стали меньше общаться с коллегами на личные темы, а также реже участвовать в корпоративных мероприятиях. В распоряжении Лайфа оказались результаты опроса, который провели организаторы премии в области построения сильных команд Team Awards в марте 2023 года.

"Более 35% россиян стали меньше общаться с коллегами по душам. Почти каждый пятый обсуждает исключительно рабочие вопросы, и ещё 21% за последнее время стали реже куда-то ходить с коллективом", — уточняется в исследовании.

И всё же 80% опрошенных высказались за личное общение на работе. Большинство из них посчитали, что необходимо поддерживать дружбу в коллективе (46%). А 17% заявили, что в офисе всегда можно найти друга, от этого будет легче работаться.

56% респондентов выразили уверенность, что неформальные взаимоотношения в разумных границах вполне приемлемы для всех сотрудников, независимо от пола и должности. А вот для 11% допустимо фривольное общение только между сотрудниками одного пола, для 6% — одного ранга. При этом 15% считают, что чрезмерно близкое общение плохо сказывается на работе, а 8% признались, что всегда разделяют личное и рабочее. Ещё 16% опрошенных сказали, что им всё равно, как строится общение в офисе.

Организаторы опроса также выяснили, как новые реалии повлияли на подходы к работе с персоналом и образованию команд. Так, ряд компаний столкнулись с тем, что удалённых сотрудников необходимо познакомить друг с другом и включить в общую деятельность, поэтому корпоративы стали проводиться не только в праздники.

Как показали результаты опроса, россияне положительно относятся к практике проведения регулярных корпоративных мероприятий. В топе по популярности оказалось обучение софт-скиллам (27%) и спортивные события (25%). Также некоторые теперь чаще устраивают посиделки (13%) и ходят в кафе после работы (10%).

"В 2022 году мы усилили программы по ЗОЖ. Проводим спортивные мероприятия, внутренние кроссфит-соревнования, для сотрудников офиса и завода провели "Гонку героев". Также создали закрытый телегам-канал для сотрудников, которые занимаются спортом индивидуально", — сказала заместитель гендиректора "Нанолек" по управлению персоналом и административным вопросам Мария Воронина.

Кроме того, со стороны работников всё ещё есть запрос на психологическую помощь. Так, 17% опрошенных считают актуальным награждение лучших команд, 16% — важность мероприятий, проводимых по видеосвязи, 15% хотели бы видеть в своей компании сессии с психологом для снятия стресса. Не потеряло актуальности и традиционное обучение хард-скиллам, о важности которого сказали 15% опрошенных.

"Внешние факторы, которые влияют на результат, заставили нас задуматься о поддержке сотрудников в их стремлении обрести внутреннюю устойчивость, продолжать приносить результат и получать от работы удовольствие. В связи с этим мы запустили программу Well-being, в рамках которой сотрудники имеют возможность присоединяться on-line к вебинарам с психологами, групповым занятиям со спортивными инструкторами, участвовать в других подобных командных мероприятиях", — отметил Head of Field Force Россия и Беларусь, компания Lab Industries (ex-Henkel), Кирилл Митрофанов.