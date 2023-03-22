4 сигнала SOS от организма, что пора срочно сделать детокс

Организм порой сам посылает сигналы срочно сделать детокс. О том, что пришло время для очищения, можно понять по нескольким ярким внешним признакам, подробнее о них в беседе с Лайфом рассказала диетолог-эндокринолог Алёна Барредо. Так, одним из них является непреодолимая тяга к сладкому.

"Когда в организме растёт количество бактерий или грибов, то эта тяга становится сильнее, человеку очень хочется сладенького. В таком случае очень хорошо поможет детокс, поскольку из рациона исключаются продукты-триггеры, соблюдается определённые методики для снижения роста недружественных бактерий и грибов", — пояснила врач.

Вторым признаком интоксикации является чувство "тумана в голове", заторможенность, снижение концентрации внимания. Это говорит о том, что головному мозгу работать тяжело и срочно нужен детокс.

Ещё одним внешним проявлением являются кожные высыпания, шелушения и иные проявления ненормальных кожных покровов. По словам Барредо, кожа обладает системой выделения токсинов — и когда другие органы не справляются, она берёт эту функцию на себя.

"Четвёртый симптом — это неприятный запах тела. У некоторых людей детокс проходит через кожу из потовых желез, поэтому запах тела становится неприятным. Как я уже говорила, кожа — это одна система детоксикации — и через неё тоже могут выводиться различные ненужные вещества в организме", — резюмировала эндокринолог.