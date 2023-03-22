Макрон заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок

Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Вместе с этим он заявил, что готов пожертвовать собственной популярностью во благо интересов страны.

"Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее. Если придётся столкнуться с непопулярностью, я готов к этому", — сказал он в интервью BFM TV.

Сейчас у Макрона продолжается второй президентский срок. Стоит заметить, что выдвинуться на третий срок ему не позволит действующая конституция. Согласно ей, политик может быть переизбран на президентский пост только единожды.