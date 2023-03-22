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22 марта, 13:15

Макрон заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок

Макрон заявил, что не намерен выдвигаться на новый срок и готов жертвовать популярностью

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld

Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Вместе с этим он заявил, что готов пожертвовать собственной популярностью во благо интересов страны.

"Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее. Если придётся столкнуться с непопулярностью, я готов к этому", — сказал он в интервью BFM TV.

Сейчас у Макрона продолжается второй президентский срок. Стоит заметить, что выдвинуться на третий срок ему не позволит действующая конституция. Согласно ей, политик может быть переизбран на президентский пост только единожды.

Рейтинг Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума

Рейтинг Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума

А лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не исключает возможности в четвёртый раз в жизни стать кандидатом в президенты Франции. Она заметила, что с большим удовольствием заняла бы пост премьер-министра страны и совсем не боится власти, потому что хочет показать французам, что власть может довести до конца все реформы, которых очень ждут.

Оксана Попова
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