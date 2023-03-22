Макрон заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок
Макрон заявил, что не намерен выдвигаться на новый срок и готов жертвовать популярностью
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld
Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Вместе с этим он заявил, что готов пожертвовать собственной популярностью во благо интересов страны.
"Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее. Если придётся столкнуться с непопулярностью, я готов к этому", — сказал он в интервью BFM TV.
Сейчас у Макрона продолжается второй президентский срок. Стоит заметить, что выдвинуться на третий срок ему не позволит действующая конституция. Согласно ей, политик может быть переизбран на президентский пост только единожды.
А лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не исключает возможности в четвёртый раз в жизни стать кандидатом в президенты Франции. Она заметила, что с большим удовольствием заняла бы пост премьер-министра страны и совсем не боится власти, потому что хочет показать французам, что власть может довести до конца все реформы, которых очень ждут.