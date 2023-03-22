Форсаж сорвавшегося с якоря судна едва не обернулся сносом моста на Оке

В Тульской области сорвавшееся с якоря судно угрожало снести мосты возле города Алексина на Оке, но спасатели смогли вовремя перехватить "беглеца". О слаженных действиях сотрудников МЧС рассказала "Тульская служба новостей".

В МЧС спасли мосты от сорвавшегося с якоря корабля. Видео © МЧС России

Всё началось в Ферзиковском районе Калужской области, где спецсудно — земснаряд ЛС-27 — внезапно отправилось в свободное плавание после разрыва якорного троса. Спокойно переплыв границы уже другой — Тульской — области, корабль устремился на таран моста. Очевидцы вызвали спасателей.

"Используя судно на воздушной подушке, спасатели подошли к земснаряду, чтобы остановить и отшвартовать его к берегу, так как его дальнейшее движение угрожало нанести непоправимый ущерб гидротехническим сооружениям — мостам — в городе Алексине. Само судно могло затонуть", — уточнили в МЧС.

На опубликованных кадрах видно, что операцию осложняла оттепель. Неуправляемый корабль упорно нёсся по течению, зажатый льдинами. Инспекторы смогли отловить его и вытащить на берег. Владельцу уже сообщили о самовольном "побеге" судна.