Музыкальный критик раскрыл феномен певца-рекордсмена The Weeknd

Канадский певец The Weeknd, настоящее имя которого Эйбел Тесфайе, — это очень старательный музыкант, который может на время пропасть, а вернуться с очередными хитами. Об этом сказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, комментируя новость о включении исполнителя в Книгу рекордов Гиннесса.

"Слушая его на радио, без объявления диджея спокойно можно понять, что это The Weeknd. Ему в принципе не нужно признание коррумпированных продюсеров, академиков "Грэмми" и других премий. Любовь народа к нему не исчисляется статуэтками. Ему важно, чтобы люди приходили на концерты, положительно отзывались на его песни и подпевали", — уточнил эксперт.

Он назвал исполнителя "настоящей рабочей лошадкой". По его словам, The Weeknd всегда верен себе, своим идеалам и ценностям, что выливается в такой логичный результат, как попадание в Книгу рекордов Гиннесса.