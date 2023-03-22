Путин обратился с тёплыми словами к вдове и сыну умершего экс-главы ЦИК Чурова

Глава государства Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями вдове и сыну бывшего главы ЦИК РФ Владимиры Чурова, который ушёл из жизни сегодня. Президент подчеркнул, что экс-чиновник твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию и честно служил Отечеству.

"Ушёл из жизни Владимир Евгеньевич Чуров — профессионал высочайшего класса, честный, принципиальный, бесконечно преданный делу человек. <…> На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству", — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил вдове и сыну умершего – Ларисе Николаевной и Евгению Владимировичу – слова глубокого соболезнования и поддержки. Он подчеркнул, что искренне разделяет огромное горе, постигшее их семью.