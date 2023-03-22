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22 марта, 15:10

Путин обратился с тёплыми словами к вдове и сыну умершего экс-главы ЦИК Чурова

Путин отметил честность и профессионализм экс-главы ЦИК РФ Чурова, умершего на 71-м году

<p>Экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев</p>

Экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев

Глава государства Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями вдове и сыну бывшего главы ЦИК РФ Владимиры Чурова, который ушёл из жизни сегодня. Президент подчеркнул, что экс-чиновник твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию и честно служил Отечеству.

"Ушёл из жизни Владимир Евгеньевич Чуров — профессионал высочайшего класса, честный, принципиальный, бесконечно преданный делу человек. <…> На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству", — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил вдове и сыну умершего – Ларисе Николаевной и Евгению Владимировичу – слова глубокого соболезнования и поддержки. Он подчеркнул, что искренне разделяет огромное горе, постигшее их семью.

Песков: Путин направит родным экс-главы ЦИК Чурова телеграмму с соболезнованиями

Песков: Путин направит родным экс-главы ЦИК Чурова телеграмму с соболезнованиями

Напомним, сегодня на 71-м году жизни умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров. Около недели назад экс-чиновнику сделали операцию после обширного инфаркта. Чуров возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 год, после чего уступил пост Элле Памфиловой, а сам стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни.

Оксана Попова
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