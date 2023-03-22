Украинцев запугали уголовными делами за посты о слепых зонах ПВО

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат призвал граждан страны под угрозой уголовной ответственности не публиковать в Сети данные о пролёте ракет и дронов, а также о слепых зонах ПВО Незалежной. Он особо обратил внимание на появление в открытом доступе скриншотов с "Вираж-планшет" — программы управления боем, позволяющей онлайн отслеживать обстановку в воздушном пространстве страны.

"Некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени передают информацию о движении БПЛА или ракет. Есть скриншоты системы "Вираж-планшет" — как их получают, это отдельный разговор, — на которых отображается время и место нахождения БПЛА и исчезновение БПЛА с радаров. Прямым текстом написано: "радиолокационно мы их не замечаем в таком-то направлении", — заявил Игнат в эфире украинского телемарафона.

Представитель ВВС Украины возмутился, что такие посты позволяют вычислять "слабые места". Он не исключил, что в отношении авторов таких публикаций в ближайшее время будут возбуждать уголовные дела, если будут на то основания. Игнат добавил, что сведения о фактах таких сообщений уже переданы в соответствующие органы.