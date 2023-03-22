Пригожин предложил Блинкену стать спонсором проекта ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и предложил ему стать спонсором нового проекта его "военных музыкантов" в Африке. Он даже придумал название — "Вагнер. Безопасная Африка" (Wagner. Safe Africa — WSA).

Бизнесмен напомнил, что Белому дому с союзниками за долгие годы не удалось "навести порядок" на Чёрном континенте. А вот ЧВК "Вагнер" достигла значительных результатов в сфере обеспечения безопасности ряда африканских государств, заметил Пригожин.

"Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК "Вагнер" в обеспечении безопасности в Африке и профинансировать новый проект Wagner. Safe Africa, где вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США", — сказано в письме.

Пригожин обратил внимание на эффективность всех проектов "музыкантов", которые он лично финансировал. По его убеждению, американские прокси не способны показать сколь-нибудь конкурентные результаты даже при более щедром вложении средств.

"Если совместный проект WSA окажется успешным, предлагаю развить его на территории американского континента. Кроме того, в случае плодотворного сотрудничества предлагаем расширить сферы влияния и запустить проекты WSA-2 (Wagner. Safe America), WSA-3 (Wagner. Safe Asia), WSA-4 (Wagner. Safe Australia) и WSA-5 (Wagner. Safe Antarctica)", — предложил глава ЧВК.

Пригожин попросил американского госсекретаря прислать своего представителя, чтобы обсудить с ним это предложение.