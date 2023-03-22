Инна Шалыто ушла с поста гендиректора "Роскино"
Инна Шалыто. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Инна Шалыто оставила пост генерального директора "Роскино", временно исполняющим обязанности руководителя учреждения стала Екатерина Наумова.
"Шалыто покинула пост генерального директора компании "Роскино". Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова", — сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
Ранее Лайф сообщал, что новым руководителем Пушкинского музея станет Елизавета Лихачёва, которая сменит Марину Лошак, руководившую им с 2013 года.