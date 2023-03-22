Инна Шалыто ушла с поста гендиректора "Роскино"

"Шалыто покинула пост генерального директора компании "Роскино". Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова", — сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Лошак заявила, что Лихачёва отлично справится с обязанностями главы Пушкинского музея

Ранее Лайф сообщал, что новым руководителем Пушкинского музея станет Елизавета Лихачёва, которая сменит Марину Лошак, руководившую им с 2013 года.