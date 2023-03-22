Блинкен раскрыл задачи "надзирателей" из Пентагона на Украине

Вашингтонская администрация поручила сорока пяти сотрудникам Госдепартамента и ряду специалистов Пентагона на Украине уделять "пристальное внимание" за предоставляемой Киеву военной помощью. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У меня сейчас в нашем посольстве в Киеве 45 человек, чьи обязанности заключаются в осуществлении надзора за средствами, которые мы предоставляем правительству Украины", — сказал Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Госсекретарь уточнил, что "это лишь со стороны Госдепартамента". За тем, куда направляются американские средства, предоставляемые киевскому режиму, также следят "свои люди на местах" из Министерства обороны США.

"...В том числе в нашем посольстве, чтобы удостовериться, что военная техника, которую мы предоставляем, используется надлежащим образом", — уточнил Блинкен.