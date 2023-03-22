Министр обороны Турции назвал Шойгу единственную цель Анкары в Сирии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар пообщался по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу о процессах урегулирования ситуации в Сирии, которые идут под руководством лидеров РФ и Турции.
"В ходе переговоров министр Хулуси Акар отметил, что единственной целью Турции является безопасность границ и граждан и борьба с терроризмом, чтобы предотвратить дальнейшую человеческую трагедию", — отметило турецкое военное ведомство.
В Анкаре надеются, что переговоры, начавшиеся под руководством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, помогут установить мир и стабильность в регионе и в самой Сирии, добавили в турецком Минобороны.
Ранее сообщалось, что президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в Москве обсудили сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию отношений арабской республики с Турцией.
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