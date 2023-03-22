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22 марта, 17:07

Министр обороны Турции назвал Шойгу единственную цель Анкары в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар пообщался по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу о процессах урегулирования ситуации в Сирии, которые идут под руководством лидеров РФ и Турции.

"В ходе переговоров министр Хулуси Акар отметил, что единственной целью Турции является безопасность границ и граждан и борьба с терроризмом, чтобы предотвратить дальнейшую человеческую трагедию", отметило турецкое военное ведомство.

В Анкаре надеются, что переговоры, начавшиеся под руководством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, помогут установить мир и стабильность в регионе и в самой Сирии, добавили в турецком Минобороны.

Министр обороны Турции позвонил Шойгу из-за зерновой сделки

Министр обороны Турции позвонил Шойгу из-за зерновой сделки

Ранее сообщалось, что президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в Москве обсудили сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию отношений арабской республики с Турцией.

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Kremlin.ru, © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Татьяна Миссуми
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