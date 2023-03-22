Министр обороны Турции позвонил Шойгу из-за зерновой сделки

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром по инициативе Анкары. Одной из тем разговора стала зерновая сделка, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации Черноморской инициативы, вопросы сирийского и нагорнокарабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес", — уточнили в министерстве.

Напомним, зерновая сделка, которую в 2022 году заключили Турция, Россия, Украина и представители ООН, продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, то есть до 18 мая. Москва намерена добиваться выполнения всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов. Ранее МИД назвал условие выхода России из соглашения.