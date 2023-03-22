В США заявили о дефиците детских лекарств и антибиотиков

В США возник дефицит детских лекарств и антибиотиков. Нехватка важнейших препаратов растёт, представляя угрозу нацбезопасности, предупредил комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам. Согласно их докладу, с 2021-го по 2022 год дефицит лекарств увеличился примерно на треть.

В документе указано, что кризис в фармотрасли вызван экономическими факторами, зависимостью от иностранных источников и "плохой видимостью" цепочек поставок. При этом подчёркивается, что власти страны не могут отследить всю цепочку поставок от исходных материалов до готовых лекарств.

За последние десятилетия многие производители переехали из США за границу, так как иностранные правительства предложили им налоговые и логистические льготы, а также меньшее количество регулирующих актов. Авторы отчёта утверждают, что огромная зависимость США от иностранных источников этих лекарств представляет риск для национальной безопасности, а в случае кризиса может иметь разрушительные последствия для больниц, поставщиков медицинских услуг и пациентов.

Комитет призвал американский Конгресс обязать министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения провести оценку ситуации. Также предлагается инвестировать в отечественное производство, вовремя предоставлять информацию о повышении спроса и разработать базу данных, которая необходима для отслеживания цепочки поставок.