Россиянам объяснили, как правильно влюбляться и научить этому детей

Каждый человек хотя бы раз в жизни влюблялся, а те, кто рассказывает, что никогда не испытывал это чувство, представляют скорее исключение, которое только подтверждает правило. О том, что такое влюблённость и как влюбляться правильно, рассказал клинический психолог, семейный психотерапевт Игорь Любачевский.

"Влюблённость переживает ряд стадий, если мы говорим о развитии человека с раннего возраста. Первая — та самая любовь в детском саду, когда ты сидишь на горшке и понимаешь, что всё, это моя девочка, а ты её мальчик. Это первое столкновение с другим полом, и в этом возрасте обычно появляется первая, наивная, детская любовь", — пояснил эксперт в беседе с изданием Transsibinfo.com.

К 11–12 годам начинается новая стадия — хрупкая, нежная и лёгкая влюблённость, с которой начинается формирование романтической стадии развития любви и сексуальности. Когда не появляется мысли о "быть вместе" или желания приблизиться, а когда просто кто-то впервые понравился. В 13–15 лет у каждого подростка начинается эротическая стадия развития влюблённости и сексуальности. В это время появляются первые мысли о приближении, поцелуях, случаются первые объятия, гуляния "за ручку".

Третья стадия развивается уже после 16 лет и достигает полного развития к 22–25 годам. Когда окончательно формируется сексуальность, а её носитель наполняет объект любви разными эмоциями. Психолог напомнил, что в современном мире часто возникает перекос. Иногда подростки очень рано начинают половую жизнь, минуя вышеперечисленные стадии, и это приводит к тому, что сексуальности в отношениях много, однако также много и страха близости. Поэтому Любачевский советует родителям говорить с ребёнком о любви.

Психолог также подчеркнул, что подросткам нужна поддержка и полезный совет взрослого человека. Говорить о чувствах с ними надо, но аккуратно и с уважением, не пересекая границу и не нападая на выбор сына или дочери. Подходить к ребёнку с романтическими вопросами нужно очень аккуратно и вовремя отступить, если он не готов поддержать тему. Любачевский также напомнил, что любовь — это не только часть деторождения и воспитания семьи, но ещё и базовая потребность человека, биологическая и социальная, а также экзистенциальная, так как она придаёт жизни смысл.