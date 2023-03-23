В "Акроне" рассказали, как иностранцы сбежали из клуба в феврале 2022 года

Владелец футбольного клуба "Акрон" из Тольятти Павел Морозов рассказал, как испанский главный тренер Рамон Трибульетч и шотландский спортивный директор команды Крис Докерти уехали из России после 24 февраля 2022 года, пообещав вернуться, однако перестали выходить на связь. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"24 февраля я был на сборах команды, до конца которых оставалось два дня. После тренировки собрал тренерский штаб, который тогда состоял из иностранцев. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Они все сказали: "Шеф, мы всё понимаем. Остаёмся с тобой и с командой. Разлетаемся, надо слетать домой, собрать вещи — и в Тольятти". Улетели. И больше никто из них не вернулся", — пояснил Морозов.

Тогда владелец клуба принял решение не платить им деньги, ведь с 26 февраля никто из них не выходил на связь. Спустя время они начали обозначаться, обращались в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, у кого-то даже получилось выиграть деньги у клуба. Но дальше никакого общения с ними не было. Сейчас во главе клуба находится Евгений Калешин, который вывел команду в полуфинал Кубка России, выбив по пути "Торпедо" и "Локомотив".