В ФХР назвали надуманной причину отстранения России от международных соревнований
Решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных ещё на один сезон является неконструктивным, оно не несёт в себе пользу для этого вида спорта. Так решение прокомментировали в Федерации хоккея России (ФХР).
"Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине "безопасности участников" — это решение, которое не несёт в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея", — сказано в записи.
В федерации добавили, что продолжат предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования.
Лайф напоминает, что 22 марта IIHF решила продлить отстранение российских и белорусских сборных от международных турниров ещё на год. В федерации сочли, что включение команд в соревнования организации "пока небезопасно".