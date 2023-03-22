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22 марта, 20:34

В ФХР назвали надуманной причину отстранения России от международных соревнований

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных ещё на один сезон является неконструктивным, оно не несёт в себе пользу для этого вида спорта. Так решение прокомментировали в Федерации хоккея России (ФХР).

"Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине "безопасности участников" — это решение, которое не несёт в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея", — сказано в записи.

В федерации добавили, что продолжат предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования.

Федерации хоккея решила рассмотреть возвращение россиян на турниры через год

Федерации хоккея решила рассмотреть возвращение россиян на турниры через год

Лайф напоминает, что 22 марта IIHF решила продлить отстранение российских и белорусских сборных от международных турниров ещё на год. В федерации сочли, что включение команд в соревнования организации "пока небезопасно".

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Федерация хоккея России

Артур Лапсаков
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