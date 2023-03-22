В ФХР назвали надуманной причину отстранения России от международных соревнований

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных ещё на один сезон является неконструктивным, оно не несёт в себе пользу для этого вида спорта. Так решение прокомментировали в Федерации хоккея России (ФХР).

"Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине "безопасности участников" — это решение, которое не несёт в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея", — сказано в записи.

В федерации добавили, что продолжат предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования.