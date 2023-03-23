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22 марта, 23:33

В Минфине США заявили о рисках потери международного доверия в случае дефолта

Глава Минфина Йеллен: США утратят международное доверие в случае дефолта

США столкнутся с утратой международного доверия при возможном наступлении дефолта. Об этом предупредила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Это приведёт к потере доверия к США как к самой [экономически] безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесёт невероятный экономический ущерб", пояснила Йеллен во время слушаний в Конгрессе.

Байден обвинил Республиканскую партию в угрозе привести США к дефолту

Байден обвинил Республиканскую партию в угрозе привести США к дефолту

Ранее Лайф писал, что Бюджетное управление Конгресса США предупредило о возможном дефолте в июне-сентябре 2023-го. Это произойдёт, если лимиты госдолга не будут увеличены.

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Юлия Коновалова
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