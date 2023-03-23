В Минфине США заявили о рисках потери международного доверия в случае дефолта
Глава Минфина Йеллен: США утратят международное доверие в случае дефолта
США столкнутся с утратой международного доверия при возможном наступлении дефолта. Об этом предупредила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
"Это приведёт к потере доверия к США как к самой [экономически] безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесёт невероятный экономический ущерб", — пояснила Йеллен во время слушаний в Конгрессе.
Ранее Лайф писал, что Бюджетное управление Конгресса США предупредило о возможном дефолте в июне-сентябре 2023-го. Это произойдёт, если лимиты госдолга не будут увеличены.
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