В Минфине США заявили о рисках потери международного доверия в случае дефолта

США столкнутся с утратой международного доверия при возможном наступлении дефолта. Об этом предупредила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Это приведёт к потере доверия к США как к самой [экономически] безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесёт невероятный экономический ущерб", — пояснила Йеллен во время слушаний в Конгрессе.