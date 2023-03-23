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23 марта, 03:13

В древнеегипетском храме бога Хнума обнаружили фрески со знаками зодиака

<p>Фреска со знаком зодиака. Обложка © <a href="https://egymonuments.gov.eg/en" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Tourism and Antiquities </a></p>

Фреска со знаком зодиака. Обложка © Ministry of Tourism and Antiquities

Фрески с изображением знаков зодиака обнаружили во время реставрационных работ в древнеегипетском храме бога Хнума в Эсне. Об этом пишет Heritage Daily со ссылкой на Тюбингенский университет.

"Изображения зодиака крайне редко встречаются в египетских храмах. Зодиак относится к вавилонской астрономии, в Египте появляется только во времена Птолемеев", рассказал археолог Кристиан Лейц.

В Египте учёные совершили невероятную находку, сделав компьютерную томографию мумии

В Египте учёные совершили невероятную находку, сделав компьютерную томографию мумии

Вероятно, система знаков зодиака оказалась в Египте уже после того, как её стали активно использовать греки. Кроме фресок в Эсне найдено лишь два полностью сохранившихся варианта, которые находятся в святилище в Дандаре. Кроме того, учёные в храме Хнума наткнулись на фрески планет Марса, Юпитера, Сатурна, а также звёзд и созвездий, по которым измеряли время.

Ранее на юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов. Так, учёные обнаружили пять полностью мумифицированных животных и ещё пять частично — в виде черепов.

Юлия Коновалова
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