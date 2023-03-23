В древнеегипетском храме бога Хнума обнаружили фрески со знаками зодиака

Фрески с изображением знаков зодиака обнаружили во время реставрационных работ в древнеегипетском храме бога Хнума в Эсне. Об этом пишет Heritage Daily со ссылкой на Тюбингенский университет.

"Изображения зодиака крайне редко встречаются в египетских храмах. Зодиак относится к вавилонской астрономии, в Египте появляется только во времена Птолемеев", — рассказал археолог Кристиан Лейц.

Вероятно, система знаков зодиака оказалась в Египте уже после того, как её стали активно использовать греки. Кроме фресок в Эсне найдено лишь два полностью сохранившихся варианта, которые находятся в святилище в Дандаре. Кроме того, учёные в храме Хнума наткнулись на фрески планет Марса, Юпитера, Сатурна, а также звёзд и созвездий, по которым измеряли время.