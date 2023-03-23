Малкин опередил 10-кратного обладателя Кубка Стэнли в списке лучших бомбардиров НХЛ
"Питтсбург" победил "Колорадо", у Малкина и Ничушкина передачи
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Сидни Кросби (21-я минутаm, 59), Джейк Генцел (24) и Джефф Картер (34, 52). У проигравших голы на счету Джей Ти Комфера (31) и Девона Тэйвза (50).
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Также результативный пас на счету форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина. Для россиянина это очко стало 1220-м в НХЛ. Это позволило россиянину опередить десятикратного обладателя Кубка Стэнли форварда "Монреаля" Жана Беливо в списке лучших бомбардиров в истории лиги и выйти на 44-е место.
"Пингвинз" набрали 80 очков и идут на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. "Эвеланш" с 88 баллами занимают третье место Центрального дивизиона.
Ранее Лайф писал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов в НХЛ, в которых он забрасывал минимум 40 шайб. Однако гол россиянина не спас его команду от поражения.
Twitter / Penguins PR