Российский хоккеист пожаловался на нехватку сменивших команды соотечественников
Хоккеист "Сент-Луиса" Бучневич признался, что ему нелегко дался уход Тарасенко и Барбашёва
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Павел Бучневич рассказал, что сейчас русская речь реже звучит в раздевалке команды после обмена Владимира Тарасенко в "Рейнджерс", а Ивана Барбашёва в "Вегас". Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Сейчас совсем не то, что было раньше. Да, у нас есть Алексей Торопченко, поднимают Никиту Александрова, но всё-таки это молодые ребята. С Владимиром и Иваном общались гораздо чаще. Не скажу, что у меня проблема, но раньше мог выговориться", — сказал хоккеист.
Также Бучневич поведал, что никаких вечеринок после новостей об обмене партнёров не устраивали. Русские игроки провожали Тарасенко только в аэропорту, а к Барбашёву Павел успел заехать за несколько часов до самолёта, когда спортсмену ещё нужно было решить много вопросов.
Напомним, "Сент-Луис" обменял двух россиян в феврале. Сначала пришла новость о переходе Владимира Тарасенко в "Рейнджерс", а затем — об уходе Ивана Барбашёва в "Вегас". Хоккеисты уже забили первые голы за новые команды.