Российский хоккеист пожаловался на нехватку сменивших команды соотечественников

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Павел Бучневич рассказал, что сейчас русская речь реже звучит в раздевалке команды после обмена Владимира Тарасенко в "Рейнджерс", а Ивана Барбашёва в "Вегас". Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Сейчас совсем не то, что было раньше. Да, у нас есть Алексей Торопченко, поднимают Никиту Александрова, но всё-таки это молодые ребята. С Владимиром и Иваном общались гораздо чаще. Не скажу, что у меня проблема, но раньше мог выговориться", — сказал хоккеист.