Ещё один россиянин в НХЛ сменил клуб
Клуб НХЛ "Сент-Луис" обменял россиянина Барбашёва в "Вегас"
Клуб Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" обменял российского нападающего Ивана Барбашёва в "Вегас Голден Найтс". Об этом сообщают пресс-службы команд.
В обратном направлении последовал нападающий Зак Дин.
В нынешнем сезоне НХЛ Барбашёв сыграл во всех 59 играх "Сент-Луиса", в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач.
Напомним, 9 февраля "Сент-Луис" обменял нападающего Владимира Тарасенко в "Нью-Йорк Рейнджерс". Россиянин отличился в игре за новую команду в первом же матче, поразив ворота "Сиэтла". Примечательно, что передачу ему отдал Артемий Панарин.
nhl.com / goldenknights