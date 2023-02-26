"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 19:08

Ещё один россиянин в НХЛ сменил клуб

Клуб НХЛ "Сент-Луис" обменял россиянина Барбашёва в "Вегас"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" обменял российского нападающего Ивана Барбашёва в "Вегас Голден Найтс". Об этом сообщают пресс-службы команд.

В обратном направлении последовал нападающий Зак Дин.

Два клуба НХЛ обменялись российскими форвардами

Два клуба НХЛ обменялись российскими форвардами

В нынешнем сезоне НХЛ Барбашёв сыграл во всех 59 играх "Сент-Луиса", в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач.

Напомним, 9 февраля "Сент-Луис" обменял нападающего Владимира Тарасенко в "Нью-Йорк Рейнджерс". Россиянин отличился в игре за новую команду в первом же матче, поразив ворота "Сиэтла". Примечательно, что передачу ему отдал Артемий Панарин.

"Вашингтон" выслал россиянина Орлова

"Вашингтон" выслал россиянина Орлова

Обложка ©

nhl.com / goldenknights

Артур Лапсаков
  • Новости
  • НХЛ
  • Сент-Луис Блюз
  • вегасголденнайтс
  • Иван Барбашев
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров