Ещё один россиянин в НХЛ сменил клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" обменял российского нападающего Ивана Барбашёва в "Вегас Голден Найтс". Об этом сообщают пресс-службы команд.

В нынешнем сезоне НХЛ Барбашёв сыграл во всех 59 играх "Сент-Луиса", в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач.