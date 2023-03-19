Панарин и Тарасенко деклассировали "Питтсбург"
Дубль Панарина и гол Тарасенко помогли "Рейнджерс" разгромить "Питтсбург"
Панарин радуется голу в ворота "Питтсбурга". Обложка © Twitter / New York Rangers
"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:0.
Шайбы на счету Мики Зибанежада (5-я минута), Артемия Панарина (19-я и 36-я), Владимира Тарасенко (23-я), Криса Крайдера (26-я) и Джейкоба Трубы (28-я).
Панарин заработал показатель полезности "+4", Тарасенко также отдал голевую передачу, его полезность составила "+3". Вратарь Игорь Шестёркин отразил все 33 броска. Форвард гостей Евгений Малкин очков не набрал.
Ранее Лайф писал, что передача Александра Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Сент-Луисом". При этом в ходе игры россиянин шайбой снёс шлем с голкипера противников.