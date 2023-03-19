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19 марта, 03:05

Панарин и Тарасенко деклассировали "Питтсбург"

Дубль Панарина и гол Тарасенко помогли "Рейнджерс" разгромить "Питтсбург"

<p>Панарин радуется голу в ворота "Питтсбурга". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NYRangers/status/1637275077459734528/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">New York Rangers</a></p>

Панарин радуется голу в ворота "Питтсбурга". Обложка © Twitter / New York Rangers

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:0.

Шайбы на счету Мики Зибанежада (5-я минута), Артемия Панарина (19-я и 36-я), Владимира Тарасенко (23-я), Криса Крайдера (26-я) и Джейкоба Трубы (28-я).

Панарин заработал показатель полезности "+4", Тарасенко также отдал голевую передачу, его полезность составила "+3". Вратарь Игорь Шестёркин отразил все 33 броска. Форвард гостей Евгений Малкин очков не набрал.

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Ранее Лайф писал, что передача Александра Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Сент-Луисом". При этом в ходе игры россиянин шайбой снёс шлем с голкипера противников.

Артур Лапсаков
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  • Артемий Панарин
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