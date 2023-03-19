Панарин и Тарасенко деклассировали "Питтсбург"

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:0.

Шайбы на счету Мики Зибанежада (5-я минута), Артемия Панарина (19-я и 36-я), Владимира Тарасенко (23-я), Криса Крайдера (26-я) и Джейкоба Трубы (28-я).