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23 марта, 03:52

ВОЗ оценила риск распространения холеры в мире как очень высокий из-за новых вспышек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает очень высоким риск распространения холеры на глобальном уровне. Как сказано в докладе ВОЗ, всему виной увеличение количества вспышек заболевания.

"Исходя из текущей ситуации, включая растущее число вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", отмечается в документе.

В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в России

В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в России

С последних новостей о вспышке заболевания, опубликованных 11 февраля, ситуация в мире ухудшилась, подчеркнули в ВОЗ, указав на четыре новые страны, сообщившие об обнаружении заражённых. Всего их число выросло до 24, большинство находятся в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что Россия не испытает никаких проблем и сможет эффективно справиться с вирусом холеры, если в стране начнётся распространение заболевания. Он также обратил внимание на несколько доступных вакцин, весьма эффективных против него.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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