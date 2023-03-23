ВОЗ оценила риск распространения холеры в мире как очень высокий из-за новых вспышек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает очень высоким риск распространения холеры на глобальном уровне. Как сказано в докладе ВОЗ, всему виной увеличение количества вспышек заболевания.

"Исходя из текущей ситуации, включая растущее число вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", — отмечается в документе.

С последних новостей о вспышке заболевания, опубликованных 11 февраля, ситуация в мире ухудшилась, подчеркнули в ВОЗ, указав на четыре новые страны, сообщившие об обнаружении заражённых. Всего их число выросло до 24, большинство находятся в Африке и на Ближнем Востоке.