СМИ сообщили о серьёзном конфликте между Германией и Францией

Разногласия по поводу запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и ядерной энергетики привели к конфликту между Германией и Францией, пишет издание Politico. Это может нарушить ход переговоров лидеров ЕС, которые пройдут 23–24 марта в Брюсселе.

По данным издания, Берлин заблокировал решение Евросоюза о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями и настаивает на исключении из списка синтетической альтернативы ископаемого топлива, что выгодно для немецкой автомобильной промышленности. Однако в Европарламенте уже дважды отклонили просьбу, кроме того, подобные действия ФРГ вызвали резкую критику со стороны Парижа, который добивается включения атомной энергетики в список "чистых" технологий ЕС.