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23 марта, 05:28

СМИ сообщили о серьёзном конфликте между Германией и Францией

Politico: Между ФРГ и Францией возник конфликт из-за автомобилей с ДВС и ядерной энергетики

Разногласия по поводу запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и ядерной энергетики привели к конфликту между Германией и Францией, пишет издание Politico. Это может нарушить ход переговоров лидеров ЕС, которые пройдут 23–24 марта в Брюсселе.

По данным издания, Берлин заблокировал решение Евросоюза о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями и настаивает на исключении из списка синтетической альтернативы ископаемого топлива, что выгодно для немецкой автомобильной промышленности. Однако в Европарламенте уже дважды отклонили просьбу, кроме того, подобные действия ФРГ вызвали резкую критику со стороны Парижа, который добивается включения атомной энергетики в список "чистых" технологий ЕС.

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А ранее в Германии сделали хлёсткое заявление о Шольце. Лидер ХДС Фридрих Мерц считает, что немецкий политик потерял связь с реальностью.

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Twitter / Emmanuel Macron

Юлия Коновалова
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