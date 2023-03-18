В Германии сделали хлёсткое заявление о Шольце
Лидер ХДС Мерц заявил о потере Шольцем связи с реальностью
Немецкий канцлер Олаф Шольц теряет связь с реальностью. Такое мнение выразил лидер оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц, заметив, что нынешние власти ФРГ дезориентированы и не способны действовать.
"Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране", — приводит его слова портал T-online.
Мерц также обвинил правящую в ФРГ "светофорную" коалицию в постоянных внутренних конфликтах и распрях по различным вопросам.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о независимости Германии от поставок газа, нефти и угля из РФ. Как указал политик, отказ от российских энергоресурсов не привёл к экономическому кризису в стране.
ТАСС / DPA / Kay Nietfeld