В Германии сделали хлёсткое заявление о Шольце

Немецкий канцлер Олаф Шольц теряет связь с реальностью. Такое мнение выразил лидер оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц, заметив, что нынешние власти ФРГ дезориентированы и не способны действовать.

"Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране", — приводит его слова портал T-online.

Мерц также обвинил правящую в ФРГ "светофорную" коалицию в постоянных внутренних конфликтах и распрях по различным вопросам.