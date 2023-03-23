Медведев назвал Украину частью России

Украина — это часть РФ, но в силу истории и геополитических причин Россия долгое время мирилась с тем, что страны живут в "разных квартирах". Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живём в разных квартирах", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Зампред Совбеза добавил, что РФ вынуждена считаться с этим, с выдуманными границами, с территориями, которые были не просто частью Российской империи, это и была Российская империя. Кроме того, отметил Медведев, все эти территории были населены исконно русским населением. Политик считает, что Запад не верил в решимость и готовность Москвы начать спецоперацию и в итоге просчитался.

"Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться — они понимают только язык силы. Только язык силы!" — подчеркнул замглавы Совета безопасности.