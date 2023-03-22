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22 марта, 19:32

Медведев считает, что угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а возросла

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а, наоборот, стала острее. Фрагмент интервью политик опубликовал в телеграм-канале.

"Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", — сказал Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов.

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А ранее Медведев предрёк закат системы международных отношений из-за ордера Международного уголовного суда на "арест" Путина. При этом зампред Совбеза РФ уверен, что президенту России не опасно ездить по миру после этого решения.

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VK / Дмитрий Медведев

Артур Лапсаков
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