Медведев считает, что угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а возросла

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а, наоборот, стала острее. Фрагмент интервью политик опубликовал в телеграм-канале.

"Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", — сказал Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов.