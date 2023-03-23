Медведев раскрыл планы Запада в отношении России

Страны Запада стремятся дестабилизировать политическую ситуацию в России, чтобы раздробить страну на части, которые не смогут защитить себя и в итоге лишатся национальных богатств в обмен на вступление в НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, Западу не нужна такая огромная страна, имеющая ядерный щит и к тому же не слушающаяся США.

"Желание [Запада] очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги [по охране этих частей]", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Зампред Совбеза добавил, что такие "кусочки" даже имеют шанс вступить в НАТО, особенно при условии раздела национальных богатств. Также политик отметил, что Запад не хочет никакого равноправного партнёрства ни с Россией, ни с Китаем просто потому, что оно ему не нужно.

"Им нужно доминировать, исходя из собственных представлений", — подчеркнул замглавы СБ, пояснив, что эти представления для себя выработал так называемый англосаксонский мир.