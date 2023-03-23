Медведев раскрыл планы Запада в отношении России
Медведев заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России и раздробить страну на части
Страны Запада стремятся дестабилизировать политическую ситуацию в России, чтобы раздробить страну на части, которые не смогут защитить себя и в итоге лишатся национальных богатств в обмен на вступление в НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, Западу не нужна такая огромная страна, имеющая ядерный щит и к тому же не слушающаяся США.
"Желание [Запада] очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги [по охране этих частей]", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Зампред Совбеза добавил, что такие "кусочки" даже имеют шанс вступить в НАТО, особенно при условии раздела национальных богатств. Также политик отметил, что Запад не хочет никакого равноправного партнёрства ни с Россией, ни с Китаем просто потому, что оно ему не нужно.
"Им нужно доминировать, исходя из собственных представлений", — подчеркнул замглавы СБ, пояснив, что эти представления для себя выработал так называемый англосаксонский мир.
Ранее Медведев заявил, что Запад не сможет развалить Россию, как он сделал это с СССР. Тем не менее, отметил он, США и их союзники продолжают испытывать иллюзии о том, что смогут расправиться с РФ.
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