В Воронежской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В результате аварии с участием автобуса в Калачеевском районе Воронежской области погибли три человека. На данный момент также известно о шести пострадавших.
"Три человека погибли, и, предположительно, шестеро ранены. Это ДТП с участием легкового автомобиля с автобусом организации "Агроэко", который перевозил людей на работу. Погибшие — пассажиры и водитель легкового автомобиля ВАЗ", — пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕДДС района.
Как рассказывал Лайф, ранее в Архангельской области в автокатастрофе погибли четыре человека, включая двух детей. Легковушку, в которой они все ехали, раздавила выехавшая на встречную полосу фура.
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