В Воронежской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В результате аварии с участием автобуса в Калачеевском районе Воронежской области погибли три человека. На данный момент также известно о шести пострадавших.

"Три человека погибли, и, предположительно, шестеро ранены. Это ДТП с участием легкового автомобиля с автобусом организации "Агроэко", который перевозил людей на работу. Погибшие — пассажиры и водитель легкового автомобиля ВАЗ", — пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕДДС района.