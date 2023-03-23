В США предложили Киеву "продать" России новые регионы

США следует убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на денежную компенсацию. Об этом заявил экс-советник по оборонной политике при Пентагоне и американском Сенате Марио Лойола.

"США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом", — пишет Лойола в статье, опубликованной в журнале The Atlantic.

По мнению бывшего советника, в этом случае более однородное и политически стабильное украинское государство "имело бы лучшие шансы на вступление в Евросоюз и, возможно, даже в НАТО".