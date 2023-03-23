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23 марта, 06:47

В США предложили Киеву "продать" России новые регионы

Экс-советник Пентагона Лойола призвал США убедить Украину "продать" России новые регионы

США следует убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на денежную компенсацию. Об этом заявил экс-советник по оборонной политике при Пентагоне и американском Сенате Марио Лойола.

"США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом", — пишет Лойола в статье, опубликованной в журнале The Atlantic.

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По мнению бывшего советника, в этом случае более однородное и политически стабильное украинское государство "имело бы лучшие шансы на вступление в Евросоюз и, возможно, даже в НАТО".

Ранее в Китае заявили, что США используют Украину как пешку для ослабления России и контроля над ЕС. По мнению авторов издания Global Times, Вашингтон обеспокоен углублением отношений между Москвой и Пекином.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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