В США предложили Киеву "продать" России новые регионы
Экс-советник Пентагона Лойола призвал США убедить Украину "продать" России новые регионы
США следует убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на денежную компенсацию. Об этом заявил экс-советник по оборонной политике при Пентагоне и американском Сенате Марио Лойола.
"США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом", — пишет Лойола в статье, опубликованной в журнале The Atlantic.
По мнению бывшего советника, в этом случае более однородное и политически стабильное украинское государство "имело бы лучшие шансы на вступление в Евросоюз и, возможно, даже в НАТО".
Ранее в Китае заявили, что США используют Украину как пешку для ослабления России и контроля над ЕС. По мнению авторов издания Global Times, Вашингтон обеспокоен углублением отношений между Москвой и Пекином.
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