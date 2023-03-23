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Опубликовано 23 марта 2023, 07:58

В Британии рассказали, как ЦРУ помогает разведданными украинским военным

Times написала о спецотряде Украины, который получает данные со спутника ЦРУ

Британская Times разоблачила украинский спецотряд, который наносит удары согласно координатам, полученным со спутника ЦРУ. Издание ссылается на командира, который анонимно рассказал о деятельности своей группы.

Такой отряд номинально является полицейским, однако он плотно сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. При этом бойцы наделены широкими полномочиями и могут самостоятельно выбирать себе миссии, а именно — у них есть планшет с приложением, которое полностью синхронизировано со спутником ЦРУ, где появляются потенциальные цели с точными координатами.

"Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником", цитирует газета командующего.

По его словам, большая часть работы спецотряда заключается в бомбардировках, а также в корректировке ударов артиллерии.

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Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар был нанесён из комплекса "Точка-У".

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Татьяна Миссуми
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