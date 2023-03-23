В Британии рассказали, как ЦРУ помогает разведданными украинским военным

Британская Times разоблачила украинский спецотряд, который наносит удары согласно координатам, полученным со спутника ЦРУ. Издание ссылается на командира, который анонимно рассказал о деятельности своей группы.

Такой отряд номинально является полицейским, однако он плотно сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. При этом бойцы наделены широкими полномочиями и могут самостоятельно выбирать себе миссии, а именно — у них есть планшет с приложением, которое полностью синхронизировано со спутником ЦРУ, где появляются потенциальные цели с точными координатами.

"Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником", — цитирует газета командующего.

По его словам, большая часть работы спецотряда заключается в бомбардировках, а также в корректировке ударов артиллерии.