Медведев заявил, что Россию "точно бы разорвали на куски" без превосходства в ядерном оружии

Россию разорвали бы на куски, если бы не преимущество в сфере ядерного оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Рассуждая о беспилотниках, политик отметил, что эти аппараты, конечно, важны, но превосходство в области стратегических ядерных сил важнее.

"Слава богу <...>, что у нас есть паритет, даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это на самом деле для существования нашей страны ещё важнее, потому что, если бы не было этого, вот тогда бы точно разорвали на куски. А это такая компонента, которая, по сути, сохраняет страну, остов такой", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.