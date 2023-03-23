Медведев заявил, что Россию "точно бы разорвали на куски" без превосходства в ядерном оружии
Зампред Совбеза Медведев: Россию разорвали бы на куски без превосходства в сфере ядерного оружия
Россию разорвали бы на куски, если бы не преимущество в сфере ядерного оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Рассуждая о беспилотниках, политик отметил, что эти аппараты, конечно, важны, но превосходство в области стратегических ядерных сил важнее.
"Слава богу <...>, что у нас есть паритет, даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это на самом деле для существования нашей страны ещё важнее, потому что, если бы не было этого, вот тогда бы точно разорвали на куски. А это такая компонента, которая, по сути, сохраняет страну, остов такой", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Ранее зампред Совбеза заявил о стремлении Запада дестабилизировать политическую ситуацию в России, чтобы раздробить страну на части, которые не смогут защитить себя и в итоге лишатся национальных богатств в обмен на вступление в НАТО. Также политик отметил, что Запад не хочет никакого равноправного партнёрства ни с РФ, ни с КНР просто потому, что оно ему не нужно.
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