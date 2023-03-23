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23 марта, 08:32

В Иркутске приостановили продажу билетов на мастер-класс Хакамады

Родные участников СВО добились приостановки продажи билетов на мастер-класс Хакамады в Иркутске

<p>Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

В Иркутске приостановили продажу билетов на мастер-класс Ирины Хакамады в "Сибэкспоцентре". Об этом сообщается на сайте сервиса "Городские зрелищные кассы".

"Продажа приостановлена", — говорится в сообщении на сайте.

В афише мероприятия, которое анонсировалось на 28 марта, говорилось, что участники смогут научиться управлять энергией своей жизни и узнать, где искать источники подзарядки.

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Ранее женщины, чьи близкие участвуют в специальной военной операции, призвали отменить мастер-класс бывшего депутата Госдумы. Причиной стало высказывание Хакамады: в одном из интервью она, отвечая на вопрос, есть ли среди её знакомых мобилизованные, заявила, что никого, поскольку те "не идиоты". Родственницы бойцов сочли слова экс-политика оскорбительными. А активисты из организации "Армия защитников Отечества" попросили запретить мастер-классы Хакамады на территории всей страны.

Никита Никонов
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