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23 марта, 08:50

Лайф узнал, как ЦУМ продаёт коллекции пятилетней давности по цене новых

Из-за санкций в российских магазинах наблюдается нехватка вещей из последних модных коллекций. Но в ЦУМе, кажется, нашли выход. Как узнал Лайф, зачастую на продажу там выставляют вещи из коллекций аж 5–6-летней давности. Причём стоимость соответствует уровню новых.

Одна из сотрудниц ЦУМа рассказала, как продавцы пытаются убедить покупателей купить старые вещи по цене новых.

Богатые тоже плачут: что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс

Богатые тоже плачут: что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс

"Дублёнке лет семь, 700 тысяч стоит. Тётка такая: "Блин, круто, но мне надо со своим стилистом посоветоваться, а то ценник дорогой". Ей такую тираду: "Вы же понимаете, это Ральф Лорен — вечная вечность". Ну и через полчаса присылает скриншот с какого-то сайта — эта дублёнка 170 тысяч. Пишет: "Как это понимать?" вспоминает девушка.

Ранее Лайф рассказывал, как хозяева московского ЦУМа вкладывают миллионы на Западе и помогают Украине. Владельцы магазина Леонид Струнин и Леонид Фридлянд покинули Россию после начала специальной военной операции и теперь скупают активы на Западе.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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