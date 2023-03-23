Лайф узнал, как ЦУМ продаёт коллекции пятилетней давности по цене новых

Из-за санкций в российских магазинах наблюдается нехватка вещей из последних модных коллекций. Но в ЦУМе, кажется, нашли выход. Как узнал Лайф, зачастую на продажу там выставляют вещи из коллекций аж 5–6-летней давности. Причём стоимость соответствует уровню новых.

"Дублёнке лет семь, 700 тысяч стоит. Тётка такая: "Блин, круто, но мне надо со своим стилистом посоветоваться, а то ценник дорогой". Ей такую тираду: "Вы же понимаете, это Ральф Лорен — вечная вечность". Ну и через полчаса присылает скриншот с какого-то сайта — эта дублёнка 170 тысяч. Пишет: "Как это понимать?" — вспоминает девушка.