Лайф узнал, как ЦУМ продаёт коллекции пятилетней давности по цене новых
Из-за санкций в российских магазинах наблюдается нехватка вещей из последних модных коллекций. Но в ЦУМе, кажется, нашли выход. Как узнал Лайф, зачастую на продажу там выставляют вещи из коллекций аж 5–6-летней давности. Причём стоимость соответствует уровню новых.
Одна из сотрудниц ЦУМа рассказала, как продавцы пытаются убедить покупателей купить старые вещи по цене новых.
"Дублёнке лет семь, 700 тысяч стоит. Тётка такая: "Блин, круто, но мне надо со своим стилистом посоветоваться, а то ценник дорогой". Ей такую тираду: "Вы же понимаете, это Ральф Лорен — вечная вечность". Ну и через полчаса присылает скриншот с какого-то сайта — эта дублёнка 170 тысяч. Пишет: "Как это понимать?" — вспоминает девушка.
Ранее Лайф рассказывал, как хозяева московского ЦУМа вкладывают миллионы на Западе и помогают Украине. Владельцы магазина Леонид Струнин и Леонид Фридлянд покинули Россию после начала специальной военной операции и теперь скупают активы на Западе.
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