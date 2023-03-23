Закон о майнинге криптовалюты будет рассмотрен Госдумой в апреле

Закон о майнинге будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы в апреле. Как рассказал на финансовом форуме глава Комитета по финрынку Госдумы депутат Анатолий Аксаков, на данный момент уже определены меры ответственности за незаконные операции с криптовалютой.

"Я думаю, что в апреле приступим к рассмотрению этого законопроекта. Мы быстро его рассмотрим, поскольку уже практически подготовлены меры ответственности, в том числе и уголовной ответственности, за незаконные операции с криптовалютой. Но в принципе подход такой, что криптовалюта — с ней можно работать, но не на внутреннем рынке", — пояснил парламентарий.

Аксаков также допустил вероятность того, что криптовалюты будут учитываться в информационных системах. По его мнению, в этом нет ничего плохого, но вместе с этим должен быть введён запрет на использование её в качестве оплаты для товаров и услуг.