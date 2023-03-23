"Это бриллиант": Путин обсудил развитие Шерегеша с главой Кузбасса
Путин обсудил перевозку угля и создание горнолыжного кластера с главой Кузбасса
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, в ходе которой выслушал доклад о социально-экономической обстановке в регионе и планах по развитию Кузбасса.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Видео © Kremlin.ru
Глава государства отметил, что ознакомился с проблемными вопросами, которые решил поднять глава региона. В частности, они связаны с перевозкой угля, достройкой культурного кластера и расширением кадетского корпуса. Кроме того, Путин добавил, что есть и другие темы для обсуждения. Так, в ходе встречи губернатор доложил президенту о поддержке семей военнослужащих, которые были мобилизованы и ушли на спецоперацию, рассказал о построенном комплексе — мемориале воину-освободителю — сибирякам, гвардейцам, победившим нацизм.
"С точки зрения социально-экономического развития мы создали свою программу, которую утвердили в правительстве, и вы — спасибо большое — нас поддержали. По вашему решению в кратчайшие сроки правительством была сделана программа социально-экономического развития Кузбасса", — подчеркнул Цивилёв.
Президент также поинтересовался, планируют ли в области создавать горнолыжный кластер, на что получил утвердительный ответ.
"Владимир Владимирович, это бриллиант вообще горнолыжного отдыха — наш Шерегеш. Я бы просил поддержать и дать льготы Шерегешу. У нас есть профессиональные строители, у нас есть инвестиции. Конечно, то, что мы дадим льготы, это ускорит [строительство]", — отметил глава региона.
Он сообщил, что по газификации удалось договориться с "Газпромом" и подписать соглашение по Шерегешу, однако добавил, что в этом деле крайне важно не испортить местную природу. Кроме того, глава области отметил важность строительства аэропорта в Кузбассе. После его возведения регион "сможет конкурировать со всеми другими мировыми курортами", подчеркнул Цивилёв.
Ранее Лайф рассказывал о встрече президента России Владимира Путина с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. На повестке стояли вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, а также функционирования экономики хозяйствующих субъектов и прочие аспекты социально-экономической ситуации.