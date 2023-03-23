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Регион
Опубликовано 23 марта 2023, 12:33
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Мишустин заявил, что целью "санкционного удара" Запада был именно российский народ

Михаил Мишустин выступает с докладом правительства в Госдуме. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Михаил Мишустин выступает с докладом правительства в Госдуме. Обложка © LIFE / Павел Баранов

По России в 2022 году нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме. По мнению главы кабмина, целью этого удара был именно российский народ.

"Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесён санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было", — подчеркнул глава кабмина.

По словам премьера, Запад введением санкций старался ударить именно по гражданам России. При этом в самом начале США, ЕС и их партнёры пытались заверить, что ограничения будто бы не направлены против простых россиян.

Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введённых санкций
Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введённых санкций

"И тогда на этот счёт особых иллюзий не было, но сейчас даже далёкому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ", — подчеркнул председатель правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сложности 2022 года пошли экономике страны на пользу. Глава государства согласился с мнением, что в данном случае подходят слова немецкого философа Фридриха Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".

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Никита Никонов
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