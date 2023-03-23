Мишустин заявил, что целью "санкционного удара" Запада был именно российский народ

По России в 2022 году нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме. По мнению главы кабмина, целью этого удара был именно российский народ.

"Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесён санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было", — подчеркнул глава кабмина.

По словам премьера, Запад введением санкций старался ударить именно по гражданам России. При этом в самом начале США, ЕС и их партнёры пытались заверить, что ограничения будто бы не направлены против простых россиян.

"И тогда на этот счёт особых иллюзий не было, но сейчас даже далёкому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ", — подчеркнул председатель правительства.