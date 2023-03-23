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23 марта, 09:38

Мишустин: Все банковские карты в России работают, несмотря на санкции

Все банковские карты в России работают в прежнем режиме, несмотря на санкции: нам удалось уменьшить инфляционное давление и сохранить устойчивость банковского сектора. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Оплата товаров, услуг, переводы проходят как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, — работают. Удалось уменьшить и инфляционное давление, сохранить устойчивость банковского сектора", — сказал он, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2022 год.

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LIFE / Владимир Суворов

Ирина Фальке
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