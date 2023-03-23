В Грузии не фиксировали ни одного нарушения санкций против России
Минфин Грузии: За год не зафиксировано ни одного случая нарушения санкций против России
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили сообщил, что с 24 февраля 2022 года не было зафиксировано ни одного факта нарушения западных антироссийских санкций.
"Результатом эффективной работы таможенной службы является то, что в течение одного года в Грузии не было зафиксировано ни одного факта нарушения введённых [в отношении России] санкций", — сказал он в ходе выступления в Парламенте с отчётом о проделанной работе.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что россияне даже не заметили введённые западные санкции. Как отметил профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори, несмотря на ограничения, повседневная жизнь граждан никак не поменялась. По его мнению, причиной тому стало то, что русский народ всегда умел находить выход из трудных ситуаций.
ТАСС / Михаил Джапаридзе