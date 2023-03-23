В Грузии не фиксировали ни одного нарушения санкций против России

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили сообщил, что с 24 февраля 2022 года не было зафиксировано ни одного факта нарушения западных антироссийских санкций.

"Результатом эффективной работы таможенной службы является то, что в течение одного года в Грузии не было зафиксировано ни одного факта нарушения введённых [в отношении России] санкций", — сказал он в ходе выступления в Парламенте с отчётом о проделанной работе.