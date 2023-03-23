Невролог назвал важную причину не сюсюкать с ребёнком

В разговоре с ребёнком не стоит прибегать к сюсюканьям и искажению слов, что приведёт к неправильному развитию речи. Об этом "Газете.ru" рассказал руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко.

"Не надо сюсюкать с ребёнком, стоит использовать обычную речь. Ребёнок должен учиться правильному звукопроизношению. Ребёнок пытается подражать интонации, темпу, ритму речи взрослого человека в момент общения. Общаясь со взрослым, он берёт с него пример и может смоделировать неправильное звукопроизношение", — уточнил он.

По его словам, нужно чаще говорить с малышом, улыбаться ему, стараться понять, что он хочет выразить словами, а также читать вслух. Чутко обратил внимание и на проблему с гаджетами, которым родители "перепоручают" воспитание потомства. Нельзя, чтобы ребёнок проводил много времени перед экраном, вместо этого можно включать аудиосказки.