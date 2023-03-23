Мишустин заявил, что Россия адаптируется к постоянному давлению Запада в 2024 году

Запад не оставит попытки оказывать на Россию давление, но страна должна окончательно адаптироваться к создавшимся условиям уже в следующем году, а также выйти на новый путь развития. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.

"Будем реалистами — внешнее давление на Россию вряд ли ослабнет. Тем не менее мы рассчитываем, что уже в 2024-м [году] период адаптации завершится. И Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития", — уточнил глава кабмина.